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الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
نائب أمير الرياض يسلم جوائز الإبداع الأدبي لـ«فرسان القصيد»
المملكة تدين وتستنكر هجومي الصومال وأفغانستان
العدل: خمسة ملايين عملية لـ «مليوني» زائر لبوابة «ناجز» في أربعة أشهر
ختام مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية: التحذير من التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية
«آثار الإرهاب وزعزعة الأمن» ندوة بمركز الفرشة
محمد بن راشد: نيوزيلندا تعاملت بحكمة مع الحادث الإرهابي
تدمير كهفين لتخزين الطائرات بدون طيار الحوثية بصنعاء
المبعوث الأميركي لإيران: العقوبات على طهران قلصت دعمها للإرهاب
تعزيزات أمنية فرنسية للتصدي للسترات الصفراء
الرئيس الإيطالي يلتقي نظيره الصيني
باكستان تحتفل بالذكرى التاسعة والسبعين ليومها الوطني
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