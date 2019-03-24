الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبلنائب أمير الرياض يسلم جوائز الإبداع الأدبي لـ«فرسان القصيد»المملكة تدين وتستنكر هجومي الصومال وأفغانستانالعدل: خمسة ملايين عملية لـ «مليوني» زائر لبوابة «ناجز» في أربعة أشهرختام مؤتمر وحدة الأمة الإسلامية: التحذير من التأويل الخاطئ للنصوص الشرعية«آثار الإرهاب وزعزعة الأمن» ندوة بمركز الفرشةمحمد بن راشد: نيوزيلندا تعاملت بحكمة مع الحادث الإرهابيتدمير كهفين لتخزين الطائرات بدون طيار الحوثية بصنعاءالمبعوث الأميركي لإيران: العقوبات على طهران قلصت دعمها للإرهابتعزيزات أمنية فرنسية للتصدي للسترات الصفراءالرئيس الإيطالي يلتقي نظيره الصينيباكستان تحتفل بالذكرى التاسعة والسبعين ليومها الوطني// يتبع //06:01ت م0003