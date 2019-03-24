وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تركيا والإخوان .. هل ستأكل القطة صغارها ؟!) : رغم كل مصائب الإخوان، ووقوفهم خلف معظم الأزمات التي يمر بها العالمان العربي والإسلامي، استجابة لمتطلبات أجندتهم السياسية الساعية للاستيلاء على المنطقة عبر بعض التحالفات المريبة، إلا أنهم وجدوا في كل من تركيا وقطر الحضن الذي يلم شتاتهم، ويجنبهم المطاردة من قبل حكومات بلدانهم التي صنفتهم كمنظمات إرهابية، إلا أنه كان من الواضح أن تركيا على وجه التحديد التي تشترك معهم في جملة من العناوين حتى وإن فتحت لهم أبوابها لتوفر لهم الملاذ الآمن، إلا أنها لن تستطيع أن تستمر طويلا في هذا المنهج، وهي التي تسعى لتقديم نفسها كدولة علمانية لتحظى برضا الجوار الأوروبي، الذي طالما استعصى عليها دخول منتداه لأسباب كثيرة يطول شرحها، ليس أقلها المسافة ما بين الشعار السياسي والسلوك الميداني في احتواء جماعات تنظيمية لها أجندات معروفة لا تستقيم إطلاقا مع قيم الاتحاد الأوروبي العلمانية.وأضافت أنه قبل أيام، وبعد تنامي الأنباء عن تغير في الموقف التركي تجاه جماعة الإخوان الذين يعيشون على الأراضي التركية بالآلاف بعد الهجرة القسرية هربا من أحكام قضائية في بلدانهم، واستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية التي تتهمهم بزعزعة الأمن، والعمل على قلب أنظمة الحكم، التقى ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عددا من شباب الإخوان الهاربين من مصر، والموجودين على الأراضي التركية، وذلك بهدف طمأنتهم على مساندة تركيا لهم، وإشعارهم بالأمان، إلا أن ما حدث بعد هذا اللقاء الذي شكل متنفسا للجماعة أن السلطات التركية ما لبثت أن احتجزتْ 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لجمهورية مصر في واقعة أحدثت دويا هائلا في صفوف شباب الجماعة الذين لم تزل أصداء تطمينات أقطاي ترن في آذانهم. بعد أن بات من المؤكد نية الأمن التركي ترحيل هؤلاء المحتجزين من عناصر الجماعة إلى مصر بسبب مخالفتهم أنظمة الإقامة على الأراضي التركية، فضلا عن انضمام بعضهم لتنظيمات إرهابية وجهادية، وانشقاقهم عن جماعة الإخوان بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر، علما بأن هؤلاء المحتجزين في تركيا، جميعهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، وممن حكموا بالسجن المؤبد لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب هناك.وختمت :فهل بدأتْ القطة بأكل صغارها؟ وهل هو مؤشر على بداية تململ الأتراك من تحمّل أعباء وجود الإخوان على أراضيهم؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.// يتبع //06:02ت م0005