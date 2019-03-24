وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل».. نقل الموروث إلى المستقبل) : تؤكد رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مدى حرص الحكومة السعودية على الموروث السعودي الأصيل، والتراث الإسلامي والعربي العريق، إذ لم تألُ المملكة جهداً منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز في الاهتمام بالإبل، وملاكها، لتواكب الإبل وموروثها السير السعودي الحثيث نحو عنان السماء، وتحجز مع أهلها مكاناً في المستقبل.وأضافت أن الرغبة السعودية الحثيثة في عكس العمق الحضاري للمملكة لم تقف على تنظيم جائزة الملك عبدالعزيز للإبل فحسب، بل جاوزت ذلك إلى إنشاء نادي الإبل؛ لارتباط «النوق» وأهلها بشكل وثيق بالتراث والثقافة السعودية، ولما لها ورعاتها والمهتمين بها من أهمية في داخل المكوّن الاجتماعي السعودي.ورأت أن تحقيق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل رؤيته في أن يكون المهرجان العالمي الأول والرائد للإبل يأتي تعزيزاً للجوانب الحضارية والوطنية، وأن تكون له عوائد ثقافية واقتصادية للمجتمع، بعد جذبه أنظار العديد من السعوديين وأبناء دول الخليج العربي، للمشاركة فيه بنوقهم، وحضور فعاليات المهرجان المتنوعة التي أوصلت المهرجان إلى شريحة واسعة، وجذبت باقتدار شريحة كبيرة من المهتمين الجدد.// انتهى //06:02ت م0006