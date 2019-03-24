الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى في بطولة الدوري الممتاز للدرجات الثلاث "العمومي والشباب والناشئين" في الكاتا والقتال الجماعي، التي اختتمت أمس، على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض، بحضور السفير الياباني لدى المملكة تسوكاسا ايمورا ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه روبرت همارا، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه.وسلم الدكتور إبراهيم القناص فريق نادي الهلال درع بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة القتال الجماعي بعد تصدره الترتيب ونال نادي حراء المركز الثاني ونادي الاتحاد ثالثاً ونادي الاهلي رابعاً.وتفوق فريق نادي الهلال كذلك في بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة الكاتا الجماعي بعد أن تصدر الترتيب، وجاء فريق نادي الأهلي في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث والانتصار رابعاً.وحقق نادي الأهلي بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي، وجاء نادي الهلال في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث ونادي الوطني رابعاً، بينما حقق نادي الهلالبطولة دوري الشباب في منافسات الكاتا الجماعي، وجاء نادي هجر في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث وجرش رابعاً.وحقق فريق نادي الجبيل المركز الأول في دوري الناشئين بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي وجاء في المركز الأول، بينما جاء نادي الأهلي ثانياً ونادي الاتحاد ثالثاً ونادي الصفا رابعاً وفي منافسات الكاتا الجماعي في دوري الناشئين جاء الهلال اولاً والشهيد ثانياً والأهلي ثالثاً والاتحاد رابعاً.وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص سعادته بنجاح بطولة الدوري وقال: الحمد الله على نجاح ختام الموسم، الذي شهد منافسه قوية من الاندية المشاركة وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على مستويات اللاعبين في المنتخبات، موجهاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه ومتابعته للأنشطة الداخلية، كما هي المنتخبات وهو الأمر الذي كان دافعاً لنجاح الموسم الرياضي.// انتهى //08:58ت م0013