الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسرفع معالي الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديرًا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.وعبّر الدكتور العامري عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى - عز وجل - أن يكون عند حسن ظن الجميع وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي عبر موقعه الجديد مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.يذكر أن معالي الدكتور أحمد بن سالم العامري شغل قبل تعيينه مديراً لجامعة الإمام عدداً من المناصب الإدارية والأكاديمية كان أخرها وكيلا لجامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي.// انتهى //08:59ت م0014