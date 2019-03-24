نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسقامت أمانة منطقة نجران انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ودورها المهم في المحافظة على البيئة أمس، بتفعيل أسبوع البيئة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"، وذلك بمنتزه الملك فهد.ووزعت الأمانة بالتعاون مع كشافة المعهد الثانوي الصناعي ورابطة نجران الخضراء عدداً من الشتلات من إنتاج مشتلها الخاص على مرتادي الغابة من الضيوف والمتنزهين، إضافة إلى زراعة عدد من الأشجار المحلية في الغابة، مذكرةً بإضرار المخلفات وتراكمها وعدم التخلص منها بالطرق السليمة على البيئة وصحة المجتمع.// انتهى //09:15ت م0015