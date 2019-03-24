مكة المكرمة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المشرف على مشروع تطوير المنطقة، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد بن عبد العزيز الفالح أمس على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وتأتي المذكرة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وزارة الطاقة لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية وبما يحقق ‏التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2,6 ميجاواط، حيث ستقوم الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع للتأكد من مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير العالمية، الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، منها 600 ميجاواط يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مناقصة عامة خلال العام الحالي، بينما يقوم صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارين بتطوير 2 جيجاواط من قدرة المشروع.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة مواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن، وما يترتب عليها من زيادات متوقعة في الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويوفر المشروع ميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مدينة الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

يذكر أن مشروع تطوير هيئة منطقة مكة المكرمة يهدف إلى التطوير الشامل للمنطقة عمرانيًا واقتصاديًا وتنمويًا، فضلا عن تطوير البنى التحتية الأساسية والبنى التحتية الرقمية ‏والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها.

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