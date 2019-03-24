الباحة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والعقيق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة 8 مساءً.من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.// انتهى //09:33ت م0017