الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:41ت م0019