الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:42ت م0020