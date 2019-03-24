الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسقام فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل، يرافقه معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق لهما، بزيارة متحف المصمك في مدينة الرياض مؤخراً.واستمع فخامته إلى شرح عن أهمية متحف المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من كفاح في توحيد هذا الكيان العظيم المملكة العربية السعودية.بعد ذلك تجول رئيس سيشل ومعالي الوزير أحمد قطان والوفد المرافق، داخل قاعات متحف المصمك وشاهدوا ما يحتويه من صور ولوحات وفلم استرداد الرياض.وأبدى فخامة الرئيس داني فور كلمة بسجل كبار الزوار، إعجابه بما يحتويه متحف المصمك، وما قام به الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من كفاح في توحيد المملكة، مشيداً بما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من أعمال تطويرية للمواقع التراثية والأثرية بالمملكة.// انتهى //09:51ت م0021