جيزان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون سحب رعدية على منطقة جازان، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هبوب العواصف الرملية التي تحد من مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول عند هطول الأمطار، فظلاً عن اتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:53ت م0022