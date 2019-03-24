الباحة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسيقيم مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة يوم الجمعة المقبل، سباق تنشيطي للعام الحالي 1440هـ، وذلك على ميدان الفروسية بالباحة.وأفادت اللجنة المنظمة للسباق أن السباق يتكون من أربعة أشواط، خصص الشوط الأول منها للخيل العربية المسجلة بمسافة 1800م، والشوط الثاني للخيل العربية غير المسجلة بمسافة 1400م، فيما خصص الشوط الثالث للخيل الانجليزية والإنتاج المسجل 1800م، وخصص الشوط الرابع لجياد للخيل المشروك والإنجليزي غير المسجل 1400م.وأكدت اللجنة بأن السباق مفتوح لجميع مناطق المملكة.// انتهى //09:55ت م0024