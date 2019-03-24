الحُرّث 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأدّى محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي وجموع من المصلين بعد صلاة عصر يوم أمس، بجامع قرية السلب بمحافظة الحرث، صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب جابر بن علي محزري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وعقب الصلاة نقل محافظ الحرث تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.وأدّى الصلاة مع محافظ الحرث رئيس مركز الخشل عبده بن أحمد دوداني، ومدير شرطة الحرث المقدم طاهر بن علي صميلي، وعدد من مشائخ القبائل وآهالي المحافظة.// انتهى //09:55ت م0025