حائل 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسحصدت جامعة حائل جائزتين من جوائز التميز للإنتاج العلمي للجامعات السعودية في قواعد المعلومات العالمية خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً, برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مقر وزارة التعليم بالرياض.وتوجت جامعة حائل بجائزة المكتبة الرقمية السعودية للإنتاج العلمي الأعلى تأثيراً المنشور في قاعدة Scopus في فرع العلوم الطبية, وكذلك جائزة المكتبة الرقمية السعودية للإنتاج العلمي الأكثر إنتاجاً المنشور في قاعدة Scopus في فرع العلوم الطبية.وعدّ معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم الاهتمام بالبحث العلمي أحد المحاور الرئيسية التي تنطلق منها الجامعات لتحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030, مثمنا لمعالي وزير التعليم هذا التكريم الذي يعد تكريما لجميع الباحثين والباحثات في جامعة حائل.// انتهى //10:01ت م0026