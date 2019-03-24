عـدن 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسلقيت قيادات ميدانية حوثية مصرعها والعشرات من عناصر المليشيا الإرهابية، في غارات لتحالف دعم الشرعية، في مواقع متفرقة غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني: "إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت عربة كانت تقل عدد من القيادات الميدانية للمليشيا في مدخل جبل العرف بمحاذاة مدينة الْبَرح، مما أدى إلى مصرعهم على الفور". واستهدفت غارات أخرى، تجمعات للحوثيين في وادي رسيان بالمديرية ذاتها، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.وذكر موقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاتلات التحالف قصفت بغارتين موقعا للمليشيا في جبل البرقة شرق منصع اسمنت البرح، أدى إلى مصرع عدد من عناصر المليشيا، وتدمير مدفع كان في الموقع. في غضون ذلك، أحبطت وحدات من الجيش اليمني، هجومًا للمليشيا على مواقع في منطقتي قهبان والقوز في عزلة اليمن، جنوبب مديرية مقبنة، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مديرية صرواح غرب مأرب، استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للحوثيين في وادي حَبَاب كانت في طريقها إلى مواقع المليشيا في صرواح.وذكر مصدر عسكري أيضًا، إن مقاتلات التحالف قصفت بغارتين، تعزيزات الحوثيين ودمرت عربتين تحمل إحداها ذخائر وأسلحة خفيفة ومتوسطة، فيما تقل العربة الثانية مسلحين من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران.// انتهى //10:02ت م0027