بيروت 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستعرّض عدد الصفقات العقارية في لبنان، التي تشمل واحدًا أو أكثر من العقارات، إلى انخفاض سنوي بنسبة 19.96%، ليصل إلى 7 آلاف و 859 صفقة في ختام فبراير 2019، بانخفاض من 9 آلافو 819 صفقة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأظهرت المديرية العامة لسجل الأراضي في لبنان في بيان لها نُشر اليوم، أنّ قيمة إجمالي معاملات الطاقة المتجدّدة انخفضت بنسبة 19.72% سنويًا، لتبلغ 1.06 مليار دولار، في وقت ارتفع متوسط قيمة كل معاملة من 133 ألفًا و 979 دولارًا في فبراير 2018، إلى 134 ألفًا و 375 دولارًا بختام فبراير 2019.وأوضح البيان أنّ "الأجانب نفّذوا 149 صفقة بنهاية فبراير 2019 مقارنة بـ 167 في نفس الفترة من عام 2018، أما بالنسبة إلى حصة الأجانب في إجمالي عدد المعاملات العقارية، فارتفعت قليلاً من 1.70% إلى 1.90%".// انتهى //10:22ت م0029