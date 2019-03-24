جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات معرض "تقني وافتخر" في نسخته الثالثة, الذي نظمته الكلية التقنية بجدة على مدى أربعة أيام في مجمع الأندلس التجاري، بهدف تعزيز رسالة التدريب التقني والتعريف ببرامج الكلية وآليات الاستفادة منها لمختلف شرائح المجتمع.وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي أن المخرجات المتحققة من المعرض تركزت في تقديم حلول تقنية مبتكرة للزوار في المجالات التي تُدرب عليها الكلية, وذلك في مجالات البناء والتشييد, والتقنية الكهربائية, والفندقة والسياحة علاوة على تسليط الضوء على دور الكلية في برامج خدمة المجتمع, وتعزيز إسهامات برنامج "أتقن" الذي بدوره يمنح المتقدمين المهارة اللازمة للقيام بالأعمال التقنية والمهنية.وأكد السريعي على أن أبواب الكلية مفتوحة وبشكل متواصل للراغبين في التعرف على برامجنا والاستفادة منها, معرباً عن شكره لنائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد بن محمد الزهراني, ولمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه لدعمهم وحضورهم هذا المعرض, مثمّناً مشاركة الكلية التقنية للبنات بجدة وما قامت به من جهود في التعريف بالقطاعات والبرامج التقنية الموجه في قطاع البنات وحرصهم على التفاعل والاداء المتميز مع الزوار من العائلات , حيث قدمن مهارات متخصصة للزائرات في مختلف المجالات.// انتهى //10:30ت م0030