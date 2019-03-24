نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، ومحافظة بدر الجنوب، ومحافظة حبونا والأجزاء المجاورة، تبدأ الحالة الساعة الـ 8 من صباح اليوم وتنتهي الثلاثاء الـ 9 مساء.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //10:41ت م0033