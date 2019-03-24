نابلس 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، بينهم أخوين.وأفادت مصادر محلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وفتشت عددًا من المنازل، واعتقلت الأسيرين المحررين الأخوين أسد، ومحمد وجيه قط .وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت عدة منازل من مدينة نابلس، واعتقلت بدر حسام الرزة من منزله في حي المخفية، وهو ابن الأسير حسام الرزة، فيما داهمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلت أمير عبد المنعم خطاطبة، عقب دهم منزله.// انتهى //10:46ت م0034