جدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وبشدة بالهجمات الشنيعة التي شنتها جماعة بوكو حرام في النيجر وتشاد يوم الخميس 21 مارس 2019, التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في منطقة ديفا بالنيجر، وثلاثة وعشرين جندياً جنوب غربي تشاد.وأعرب العثيمين عن صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومتي وشعبي النيجر وتشاد، داعياً الله العلي القدير أن يمن برحمته على من قضوا جراء تلك الهجمات.وأكد الأمين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي التام مع سلطات تشاد والنيجر في كفاحهما المتواصل ضد الإرهاب والجماعات المسلحة على طول حدودهما المشتركة، داعياً في الوقت ذاته الشركاء الدوليين إلى تكثيف دعمهم للقوات المشتركة المتعددة الجنسيات حول منطقة بحيرة تشاد.// انتهى //10:56ت م0036