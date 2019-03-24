القاهرة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بالعاصمة الصومالية مقديشيو، واستهدف مجمعًا يضم عددًا من مقار الوزارات والمباني الحكومية.وقدم أبو الغيط خالص تعازيه إلي الصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا 15 شخصًا من المسؤولين والمواطنين الصوماليين، وتمنياته بالشفاء لعشرات المصابين.وقال المتحدث باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي في تصريح له اليوم: "إن أبو الغيط أشاد بسرعة استجابة قوات الأمن الصومالية في تعاملها مع الاعتداء واستعادة السيطرة علي المجمع الحكومي"، مشيرًا إلى إلى أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب، وكل ما تتخذه من إجراءات، المدعومة عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، للقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، في عموم الصومال.// انتهى //11:02ت م0038