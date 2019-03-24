الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ الثلاثاء، احتفالية غرفة الشرقية بمناسبة مرور خمسين عاما على انطلاق مجلة "الاقتصاد" التي تصدرها الغرفة، بحضور العديد من رواد القطاع الإعلامي في المملكة، ورجال الأعمال، وممثلي عدد من الدوائر الحكومية المعنية بالنشاط الإعلامي.وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الاحتفال سيُعقد بالمقر الرئيسي للغرفة، ويشارك فيه عدد كبير من إعلاميي المملكة ما بين رؤساء ومدراء تحرير وصحفيين بارزين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الحفل سيشهد تكريم رؤساء التحرير ممن تعاقبوا بالإشراف على المجلة طوال الخمسين عاماً الماضية.وثمّن الخالدي، رعاية أمير المنطقة الشرقية للحفل، مشيرا إلى أنها لفتة كريمة منه؛ لمواصلة العطاء لأجل خدمة الاقتصاد الوطني، وحرصه على دعم القطاع الخاص، التي تعبر عن سياسة اقتصادية عامة للبلاد مفادها دعم دور هذا القطاع ومشاريعه والتأكيد على حيويته وفعاليته في الحراك التنموي الشامل.وأفاد الخالدي، أن المجلة تبنّت طوال الخمسة عقود الماضية رسالة إعلامية اقتصادية مُتخصصة، سعت من خلالها إلى دعم خطط التنمية المتعاقبة، مشيرًا إلى أن المجلة عملت وستظل تعمل لأجل رصد وتسليط الضوء على الآمال العريضة لقيادة البلاد في المجال الاقتصادي ومناقشة القضايا المهمة بكل حيادية وموضوعية، التي من خلالها يتم بث الوعي بالقضايا والشؤون الاقتصادية المحلية وغير المحلية، التي تعد داعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص ودوره في تلبية متطلبات رؤية المملكة 2030م.وبين الخالدي، أن المجلة عاصرت خلال السنوات الخمسين الماضية أهم وأكثر الأحداث تأثيرًا في الاقتصاد الوطني، منها الطفرة النفطية وانطلاق المشاريع الصناعية العملاقة في المملكة وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص، فقد كانت شاهدًا على كل حيثيات النهضة الاقتصادية القديمة والحديثة التي مرّت وتمر بها البلاد، وقد كانت عند مستوى تلك الأحداث بعدم إغفالها أو تركها لأي موضوع أو قضية تهم الشأن الاقتصادي العام إلا وكانت لها وجهة نظر تطويرية وتنموية.// انتهى//11:05ت م0040