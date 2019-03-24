رام الله 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي قال فيها: "نحن دولة تحت الاحتلال، ولكن لنا كرامة، نريد الحصول على دولة مستقلة، والأيام القادمة ستكون صعبة".وسلطت الضوء ، على إدانة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاستهداف الأميركي لأراضي فلسطين والجولان، واستمرار الإدانات للقرار، فيما اعتبر البعض القرار أنه "شريعة الغاب".وأولت صحف الأحد، اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الجولان أرضًا سورية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وأن قرار ضمه في العام 1981، باطل وغير شرعي، وأن المواقف الأميركية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجوالان تتناقض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 497.وأوردت أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: إن الإدارة الأميركية الحالية توجه صفعة قوية للقانون الدولي والمنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وتمس بشكل مقصود سيادة الدول وحقوق الشعوب، وتستخف بالمجتمع الدولي وقراراته وقوانينه، وتحاول إدارة العالم بأكمله بشكل منفرد عبر بسط هيمنة وسيطرة بعيدًا عن المنظومة الأممية.ونشرت صحف فلسطين، خبر تصريحات رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، التي وصفا فيها إسرائيل، بأنها "دولة لصوص".// انتهى //11:21ت م0041