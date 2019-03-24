القدس المحتلة - بيت لحم 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة، وبيت لحم.وأفادت مصادر فلسطينية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين فلسطينيين، بينهم فتى وأسير محرر، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا فلسطينيًا من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، عقب دهم منزل ذويه في حي القسطل بالبلدة.// انتهى //11:25ت م0042