الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأنهى الفريق الفني لجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، تقييم الأعمال المتقدمة للمشاركة بالجائزة، حيث تم تطبيق معايير الجائزة على هذه الأعمال ونتج عن ذلك أختيار 522 عملاً، وسيتم الإعلان النهائي عن الأعمال الفائزة خلال الأسبوع الجاري.وأوضح رئيس الفريق الفني للجائزة الدكتور عادل بن أحمد الصالح، أن لجنة التحكيم تلقت الآلف من المشاركات، منذ انطلاق الجائزة من جميع أرجاء المملكة وخارجها في فئاتها الخمسة وهي : أفضل مشاركة مجتمعية، أفضل فيلم عن اليوم الوطني، أفضل عمل صحفي، أفضل مؤسسة تعليمية متميزة، أفضل فكرة عن اليوم الوطني.وبين الدكتور الصالح أن لجنة التحكيم اختارت 522 عملاً لترشيحها للفوز بفئات الجائزة الخمسة، حيث تم تطبيق معايير الجائزة على هذه الأعمال.يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد أطلقت الجائزة بهدف خدمة المجتمع ومشاركة منها عبر إمكاناتها في فعاليات اليوم الوطني، الذي يعد من أهم المناسبات التي يحتفل بها الوطن لتوضيح ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه -، في بناء هذا الوطن، حيث أن الجائزة ستُسهم مع جهود المؤسسات الأخرى في إثراء المحتوى ذي العلاقة باليوم الوطني، وتسهم في إضفاء البعد النوعي على مشاركات الأفراد في هذا اليوم من خلال المعايير التي سيعلن عنها وأدوات التقييم.// انتهى //11:33ت م0043