الجبيل 17 رجب1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستنظم الهيئة الملكية للجبيل وينبع غداً أعمال المؤتمر والمعرض السعودي للروبوتات، ضمن فعاليات موسم الشرقية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي ،وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري .ويهدف المؤتمر إلى إثراء الجانب المعرفي لأبرز وأحدث التقنيات المتقدمة التي توصل إليها العلم وذلك من خلال طرح 27 جلسة وورقة عمل في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي .وتتضمن محاور المؤتمر مناقشة التصنيع الذكي ومستقبل الروبوتات في الشرق الأوسط، وأهمية الروبوتات الصناعية، وتكنولوجيا المستقبل ،إضافة إلى تسليط الضوء على الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.//انتهى//12:28ت م0060