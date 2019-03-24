المدينة المنورة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسوقعّت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة , اتفاقية تعاون مع المؤسسة الأهلية للأدلاء, تهدف إلى تشجيع مبدأ التعاون وتبادل الخبرات وتوظيف الطاقات العقلية والمواهب الفردية ودمجها في وثيقة العمل الجماعي.وبين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء حاتم بن جعفر بالي أن تعزيز التعامل مع مؤسسات المجتمع المحلي يشكّل أحد أهم التوجهات الرئيسية للمؤسسة, تحقيقاً للمصالح المشتركة التي تدعم تحقيق مؤشرات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م, مؤكداً أن الاتفاقية مع غرفة المدينة المنورة من شأنها تحسين قطاع الأعمال وتحقيق الكفاءة الإنتاجية وتطوير العمل على المستوى المؤسسي بما يخدم المدينة المنورة.من ناحيته, أفاد أمين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر أن الاتفاقية تقدّم الفرص الاستثمارية المتاحة, وتبادل المعلومات لإتمام أعمال الدراسات والاستشارات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.// انتهى //12:42ت م0065