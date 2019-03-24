ثقافي / مركز السهي بجازان يحتفي بأسبوع البيئة غدًا
الأحد 1440/7/17 هـ الموافق 2019/03/24 م واس
السهي 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واس
تبدأ يوم غد , فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أحد المسارحة , تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا " وذلك بشاطيء السهي.
وتتضمن الفعاليات التي يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين بالبيئة في المنطقة العديد من الأنشطة التي تشمل زراعة الأشجار ، تنظيف شاطيء السهي ، برنامج ترفيهي للطلاب المشاركين . إضافة لعدد من البرامج والمحاضرات والحملة التوعوية لطلاب وطالبات المدارس بأهمية المحافظة على البيئة , بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية في الحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.
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12:44ت م
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