نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأطلقت الكلية التقنية بنجران اليوم، بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، الموجه لطلاب المرحلة الثانوية ، وذلك بمدرسة بن ماجة الثانوية بمدينة نجران.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وقدراتهم واحتياجات سوق العمل وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو بعض الأعمال والمهن.وأكد أن البرنامج يتضمن عدة محاور منها التعريف بالهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وإعطاء نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية ، وكيفية الانخراط في المجال التقني والمهني ، وتحديد الميول المهني ، وأهمية المهنة في سوق العمل ، واحتياجات سوق العمل.وأشار إلى أن البرنامج مستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري، في عدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.// انتهى //12:47ت م0067