نجران 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالإنابة، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم واهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية في كافة المجالات خاصة قطاع النقل لينعم بها المواطن والمقيم في مختلف مناطق المملكة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان، الذي اطلع سموه على المراحل النهائية لأعمال الدراسة والتصميم لمشروع طريق (نجران - جازان)، ومشروع طريق منفذ (الخضراء-الحصينية)،كما اطلع سموه خلال اللقاء على مشاريع وزارة النقل الجاري تنفيذها بمنطقة نجران ومحافظاتها.وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول جهود وزارة النقل في تنفيذها عدداً من مشروعات شبكة الطرق بمنطقة نجران ومحافظاتها ومراكزها، مؤكداً أهمية تنفيذ مشروعات الطرق في أوقاتها والأخذ في الحسبان توفر سلامة الطرق، ومطابقتها لشروط السلامة المرورية.// انتهى //12:48ت م0068