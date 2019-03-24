جيزان 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسشارك أكثر من ٦٠ غواصاً فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان وقيادة حرس الحدود بالمنطقة، في تنفيذ حملة تنظيف أعماق البحر, وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".وأكد مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة المهندس غانم بن حامد الجذعان، حرص الوزارة على المحافظة على نظافة البحر و الشواطئ، وزيادة وعي المجتمع بالثروات الطبيعية والبيئية لما تتمتع به المنطقة من مواقع بحرية كثيرة، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية.وبين المهندس الجذعان أن حملة التنظيف شملت مخلفات الصيد والزوار والقوارب داخل البحر، مشيراً إلى أن حملة تنظيف الشواطئ مستمرة أيضاً بمشاركة طلاب المدارس.// انتهى //12:48ت م0069