الرياض 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بالرياض, معالي وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري, وذلك ضمن عدد من اللقاءات التي يعقدها سموه الأسبوع الحالي مع عدد من الوزراء .وبحث سموه مع الوزير التويجري عدداً من الموضوعات ذات العلاقة في التنمية المستدامة في المنطقة، من خلال تنمية القوى الوطنية البشرية وزيادة توطينها، وتعزيز تنافسية اقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في السوق المحلي والأسواق الخارجية, بالإضافة إلى بحث تعزيز التطوير التقني في المنطقة وتنمية الموارد الطبيعية وحماية البيئة وأنظمتها.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن المنطقة لديها مزايا نسبية في المجالات الزراعية والتراثية والثروات المعدنية والطاقة والموقع الاستراتيجي، التي من خلالها ستسهم المنطقة بالكثير من الأهداف الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .من جهته أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن منطقة الجوف تحضى باهتمام الوزارة في خططها التنموية، مؤكداً استمرار الوزارة بالتواصل مع إمارة المنطقة للوصول للأهداف المرجوة بإذن الله .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .//انتهى//12:49ت م0070