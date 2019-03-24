بيروت 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسانطلق من أمام مدينة الرئيس رفيق الحريري الرياضية عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا الجنوبية اللبنانية اليوم، "ماراثون صيدا الدولي الثاني"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تحت شعار "منركض للبيئة السلام".ويشارك في الماراثون، عداؤون لبنانيون وأجانب من حول العالم، إلى جانب مشاركة كبيرة من طلاب المدارس، والمجتمع المدني، حيث تتوزّع مسارات الماراثون على أربع فئات ومسافات من السباق.ويُوَاكب الماراثون بخطة أمنية متكاملة لتأمين مسار العدّائين وبفريق متطوّعين يفوق الـ 400 عنصر. وانطلقت أولى سباقات الماراثون بسباقي الـ 42 كلم والـ 21 للعدائين، وذوي الحاجات الخاصة، في حضور سياسي واجتماعي وشعبي حاشد.// انتهى //12:52ت م0072