الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأكد المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، سعيه الجاد لرفع نسبة مشاركة المرأه السعودية في سوق العمل المرتبط بالقطاع السياحي، وذلك بعد تأهيلهن ببرامج تدريبية متخصصة موجهة للمرأة السعودية على وجه التحديد.وكشف مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل" ناصر النشمي، عن نية المركز لزيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل المرتبط بالقطاع السياحي من 22 % إلى 30 %، مدعومة ببرامج مؤهلة للعمل في القطاع السياحي تغطي جميع مناطق المملكة, مشيراً إلى أن عدد الخريجين والخريجات من المعاهد السياحية في مناطق المملكة، بلغ 8108 خريج وخريجة، متوقعاً ارتفاع أعداد الخريجين في الأعوام القادمة بنسبة تصل إلى 10 % على أقل تقدير.وأوضح أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية يقدم للشركاء من القطاع السياحي المساهمين في توطين الوظائف السياحية، العديد من الممكنات والسبل الداعمة للتوطين واستقطاب الكفاءات المهنية وإقامة لقاءات توظيف لتلك الجهات لاستقطاب الكفاءات السياحية الوطنية المؤهلة لقيادة وتشغيل القطاع السياحي في البلاد, مفيداً أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقوم بتكريم افضل الجهات الداعمة لتوطين الوظائف السياحية سنويا بجائزة للتمييز السياحي يتم منحها في ملتقى السفر والاستثمار السياحي الذي تنظمه الهيئة سنوياً.وأفاد النشمي أن أعداد المستفيدات من برامج التدريب في قطاع السياحة والتراث الوطني التي ينظمها مركز "تكامل" بلغت حوالي 9631 برنامجاً، مشيراً الى ان المركز يستهدف حتى عام 2020 عدد 25 ألف متدربه، كما بلغ أعداد المستفيدات من برنامج الإرشاد السياحي 405 مرشده سياحيه، وأن المستهدف 1400 مرشدة سياحية حتى عام 2020، الى جانب إقامة الملتقيات التي تهدف الى زيادة مساهمة المرأه السعودية في العمل بجميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.وبين مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أنه جرى إبتعاث 474 طالبه على التخصصات السياحيه ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك) وأن المركز يستهدف حتى عام 2020 الوصول لعدد 1200 مبتعثه، كما أن المركز أسهم بالتعاون مع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه في سن ضوابط وآليات من أجل تنظيم بيئه العمل المناسبة للمرأة السعودية.// انتهى //13:05ت م0073