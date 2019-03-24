الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسالتقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس في مكتبه بمقر الفرع بمدينة الباحة الخميس الماضي، وكيل الأمين للشراكات والمسؤولية الاجتماعية بأمنة منطقة الباحة الدكتور منصور بن حربي الباهوت.وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة بمنطقة الباحة؛ الذي يهدف إلى إعداد برامج منوعة وهادفة بين الجهتين.ويأتي هذا اللقاء في إطار أوجه التعاون بين فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمختلف مناطق المملكة، مع فروع الإدارات الحكومية ولقاءات المسؤولين، لتأكيد التعاون الثنائي لمافيه خدمة رسالة الوزارة في جميع مجالاتها، وذلك يأتي بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //13:52ت م0099