الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واستحتضن العاصمة الرياض فعاليات تجربة التعليم بالترفية "أجزخانة" " بتنظيم من الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي ، بهدف تقديم نموذج وطني للتعليم بالترفيه على مساحة 9000 متر في مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية خلال الفترة 28-30 مارس 2019م.ويهدف البرنامج إلى تقديم نوع جديد ومبتكر من التعليم بالترفيه من خلال واحات تعليمية لصناعة الدواء وكذلك التعامل مع الطبيعة ومستحضرات التجميل والمضادات الحيوية وبأسعار رمزية تسهم في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة في برنامج التحول الوطني 2020م.وتسعى "دوائي" من خلال "أجزخانة" إلى التوعية الدوائية وتعزيز سلوكيات التداوي لدى الأطفال ووالديهم، وتقديم محتوى ترفيهي تعليمي مبتكر، ويصاحبه عروض ترفيهيه متنوعة للأسرة تستخدم فيها العديد من العروض التفاعلية والعروض البصرية، بالإضافة إلى تواجد أهم العلامات التجارية من مطاعم ومقاهي.يذكر أن الفعالية ضمن المشاريع التنموية الوطنية الطموحة التي تستند على منهجيات الصحة العامة المبنية على البراهين التي تدار من قبل قيادات شابة ومتخصصة.وتُعرف "أجزخانة" بأنها كلمة معربة كانت تستخدم قديماً في أقطار واسعة من العالم العربي وتأتي بمعنى دٌكان الصيدلي أو بيت الدواء والذي يصنع به الدواء من المصادر الطبيعة، ومنذ القدم وحتى يومنا هذا وصناعة الدواء تشهد تطورات متتالية ومتسارعة.// انتهى //13:53ت م0100