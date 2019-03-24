عرعر 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة محمد السحيمي .وفي بداية الاستقبال تسلّم سموه نسخه من التقرير السنوي لفرع هيئة الرقابة والتحقيق، كما اطلع سموه على سير العمل الرقابي, واستمع إلى إيجازٍ عن ما تبذله الهيئة في سبيل الرقابة على تحسين الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، والجهود التي بذلها فرع الهيئة في مجال التأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية في الجهات التابعة للفرع في منطقة الحدود الشمالية .‏من جهته أعرب السحيمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على متابعته المستمرة لأداء القطاعات المختلفة ودعمه المتواصل لتحسين الأداء الإداري .// انتهى //13:54ت م0101