الرياض 17 رجب 1440هـ الموافق 24 مارس 2019م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الأستاذ مرزوق بن علي الغانم يرافقه عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي.ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.// انتهى //14:11ت م0104