عرعر 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المعرض المصاحب لفعاليات أسبوع البيئة السعودي 2019 م بعنوان " نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا "، وذلك بمخيم فرع الوزارة على طريق الملك فهد بمدينة عرعر .ولدى وصول سموه تجول في المعرض الذي يسلط الضوء من خلال أجنحته المتعددة بمشاركة بعض الجهات الحكومية والقطاعات الأهلية والجمعيات واللجان التطوعية على إيصال رسالة رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات في الحفاظ على البيئة وكذلك رفع مستوى مسؤولية الأفراد تجاه البيئة وأثر ذلك عليهم والمساهمة في الحد من التلوث البيئي.واطلع سموه خلال الجولة على نموذج البيئة الصحية ونماذج عديدة من المخلفات البلاستيكية التي تم إعادة استخدامها في الأعمال الفنية وأعمال التشجير بهدف التقليل من خطرها على البيئة.ووقف سموه على الركن الخاص لمبادرة سموه لتأهيل وادي عرعر تنمويًا وبيئيًا الذي يأتي ضمن توجهات سموه الكريم لمعالجة الوضع البيئي في المنطقة من خلال خطة تأهيل تنموية وبيئية للأودية والمحميات الطبيعية.وأطلق سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال الزيارة مشروع الحراسات الأمنية لحماية المراعي الطبيعية بالمنطقة بعدد 10 دوريات الذي يستهدف حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة وصولًا إلى بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 .وقال سموه: " إن تنمية البيئة وحمايتها واستثمارها أصبح همًا وتوجهًا عالميًا تشارك بلادنا في التصدي له بخطط وبرامج ومبادرات فعَّالة، وعلينا جميعًا التكاتف لتنمية وحماية بيئتنا من كافة أنواع التلوث"، مشددًا على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة وكذلك مؤسسات القطاع غير الربحي وشركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.وأضاف سموه: " إن منطقة الحدود الشمالية تمتاز بالصحاري الشاسعة والأجواء النقية مايجعلها وجهة مميزة للسياحة الصحراوية, داعيًا لتفعيل المبادرات ذات الصلة بالسياحة البيئية بالمنطقة بأسرع وقت ممكن.من جهته أعرب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على افتتاح المعرض وحرصه الدائم والمستمر على دعم الأنشطة والفعاليات لكل ما من شأنه الحفاظ على صحة ورفاهية المواطن.وأكد أن الهدف من المعرض هو نشر ثقافة المحافظة على البيئة بشتى جوانبها, والحد من التلوث البيئي, لتشمل الرسالة التوعوية جميع شرائح المجتمع, للوصول إلى بيئة نظيفة تنعكس على صحة الإنسان بالدرجة الأولى.يذكر أن أسبوع البيئة تستمر فعالياته إلى الأربعاء المقبل، وتشتمل على محاضرات تثقيفية ومسابقات ترفيهية مختلفة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والفرق التطوعية.// انتهى //14:16ت م0105