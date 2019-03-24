الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساطلع وفد من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم, على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام في مجال الإرشاد الطلابي.وقدم مدير مركز الإرشاد الجامعي الدكتور عبدالعزيز المطوع عرضًا عن تجربة جامعة الإمام في مجال الإرشاد منذ بدايات إنشاء المركز حتى الوصول إلى الاعتماد الأكاديمي.من جهته أوضح مدير مركز الإرشاد بالجامعة الإسلامية الدكتور هلال الحارثي أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات في هذا المجال, ضمن مشروع تطوير الإرشاد الطلابي بالجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة سخرت الإمكانات كافة لخدمات الإرشاد وتطبيق أفضل المعايير المهنية والدولية، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات لكافة شرائح المجتمع وفقاً للمعايير الأخلاقية للمهنة.// انتهى //14:16ت م0106