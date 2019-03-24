بريدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة العقيد طبيب الدكتور عبدالعزيز الحربي الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على عمل العيادات.وأكد سموه أهمية دور العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية لمنسوبي وزارة الداخلية وأسرهم ، التي تكفل لهم خدمة صحية ميسرة ، حاثاً على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية من خلال هذا الصرح الطبي النموذجي.ونوه بما تلقاه الخدمات الصحية لقوى الأمن من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة من سمو وزير الداخلية ، متمنياً للعاملين بالعيادات كافة التوفيق والسداد.من جهته, أعرب مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته لما تقدمه العيادات من خدمات صحية بالمنطقة ، وتوجيهاته الداعمة لمزيد من التطوير في العيادات وعملها.// انتهى //14:22ت م0107