بريدة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مدير شرطة المنطقة العميد علي القحطاني ومدير المرور العقيد صالح العواجي ، ورئيس قسم السير العقيد عمر العبداللطيف ورئيس الاعتراض الالكتروني للمخالفات المرورية بالقصيم الرائد عبدالعزيز العقلاء ، الذي قدموا لإطلاع سموه على خدمة الاعتراض الالكتروني للمخالفات المرورية بالمنطقة.واستمع سموه في مستهل اللقاء لشرح مفصل من مدير مرور المنطقة العقيد صالح العواجي عن الاعتراض الالكتروني للمخالفات المرورية من خلال بوابة أبشر الالكترونية بمنطقة القصيم كمرحلة أولى على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية عام 2019.وأوضح العقيد العواجي أنه بُدئ العمل بتلقي الاعتراضات منذ توجيه سمو وزير الداخلية بإطلاق خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية ، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة من خلال بوابة أبشر الالكترونية بهدف توفير الوقت والجهد للراغبين في التقدم بالاعتراض على المخالفات المرورية دون المراجعة لهيئة الجزاءات بإدارة المرور ، حيث بإمكانهم الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام ، مبيناً أنه يتم قبول الاعتراضات للمخالفات المرورية المسجلة بمنطقة القصيم فقط ، ويتم الرد على مقدم الاعتراض خلال 24 ساعة من تقديمه للاعتراض.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما تحظى به إدارة المرور وغيرها من القطاعات الأمنية بالمنطقة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ وحرصها على كل ما من شأنه توفير وسائل الراحة للمواطنين ، والارتقاء بخدمات جميع القطاعات وتيسيرها لكل المستفيدين منها ، والمتابعة الدائمة من سمو وزير الداخلية لكافة القطاعات الأمنية.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن إطلاق هذه الخدمة الإلكترونية يأتي في ظل توجيهات القيادة - أيدها الله - لتفعيل الإجراءات الإلكترونية الهادفة إلى سهولة الإجراءات وإنجاز معاملات المستفيدين التي تمكنهم من اختصار الوقت وتوفير الجهد ، مبدياً فخره واعتزازه بما تحقق.// انتهى //14:25ت م0109