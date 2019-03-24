مكة المكرمة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأوصى المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر السعودي الثاني لعلم السموم السريري الذي نظمه قسم الأدوية والسموم بكليــة الطب في جامعة أم القرى بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة لمدة 3 أيام, باستمرارية انعقاده سنوياً في مكة المكرمة أو في منطقة أخرى من المملكة حسب الاستعداد والتعاون مع الجهات المنظمة والمستضيفة له.وأوضح رئيس قسم الأدوية والسموم بكلية الطب بالجامعة رئيس المؤتمر الدكتور سعيد الغامدي أنه جرى التوصية بعمل إحصائيات عن حالات التسمم في جميع مناطق المملكة وخاصة في مكة المكرمة كنموذج لحساب الحالات الواردة لمركز مراقبة السموم بمكة المكرمة خلال آخر عشر سنوات، وذلك لدراسة الطرق المثلى للتعامل مع هذه الحالات والحد من انتشارها, وكذلك التوصية بإنشاء وحدات لعلاج حالات التسمم في المستشفيات المركزية بالمملكة، والبدء بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة كنموذج يحتذى به, وكذلك التوصية بإنشاء جمعية علمية سعودية لعلم السموم تضم جميع المختصين في هذا المجال، ومن مهامها إنشاء مجلة علمية متخصصة، وإقامة دورات تدريبية ومؤتمرات دورية، وإعداد نشرات توعوي والتوصية بإنشاء برامج دراسات عليا في الجامعات السعودية في تخصصات علم السموم المختلفة، مثل السموم السريرية والجنائية وغيرها علاوة على التوصية بتنظيم وتقنين استخدام الأعشاب الطبية المتداولة في محلات العطارة وغيرها، وذلك بوضعها تحت مظلة إدارية معتبرة في المملكة ليتم بيعها وصرفها واستعمالها بطرق آمنة.وأفاد أنه جرى أيضا التوصية باستحداث دورات تدريبية وبرامج توعوية, ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للتوعية بأضرار بعض المواد المتداولة بين عامة الناس التي لها آثار سمية خطيرة، وكيفية التعامل الآمن معها إلى جانب التوصية بمراقبة بيع المنتجات الكحولية وخاصة لمصانع العطور المنتشرة، مع إيجاد رقابة صارمة على منتجاتهم أسوة بما حصل مع مصانع تعبئة المياه, بالإضافة إلى التوصية بتوعية الأطباء في المستشفيات وخاصة مستشفيات الأطفال بضرورة طلب تحاليل معايرة لأدوية الاماينوجلايكوسايد والفانكومايسين لأهميتها.// انتهى //14:27ت م0110