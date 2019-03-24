بيروت 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنفذت المبادرة الشعبية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مسيرة حاشدة احتجاجًا على تدني مستوى المعيشة لدى العائلات الفلسطينية في المخيم، وتأثير ذلك على توفير لقمة العيش للأطفال وطلاب المدارس.وشارك في المسيرة حشد من الأهالي وأطفال وناشطون اجتماعيون وحقوقيون، رافعين لافتات تطالب بوضع حد للظلم والحرمان الذي يعيشه أبناء المخيم .وأكدت المبادرة الشعبية في بيان أن عشرات الأطفال في مخيم عين الحلوة يقتصر فطورهم على الخبز المغمس بالشاي.وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعربت عن قلقها بسبب ارتفاع نسبة البطالة والفقر داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.وأشار مكتب "الأونروا" في بيروت إلى أن نحو 56 % من الفلسطينيين القادرين على العمل يعانون من البطالة، لافتًا في تقرير إلى أن معدلات الفقر العام تصل إلى حوالى 73%، عادًا فئة الشباب الأكثر تأثرًا بالفقر لدى اللاجئين، مؤكدًا أن 74% من المراهقين يرزخ تحت خط الفقر، في حين يعيش 5 %منهم في فقر مدقع.// انتهى //14:30ت م0112