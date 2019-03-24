بغداد 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسأحبطت قوة أمنية عراقية مشتركة بغربي الموصل "مركز محافظة نينوى بشمالي العراق" اليوم، تفجيرين انتحاريين وقتلت إرهابيين اثنين كانا يرومان تنفيذهما.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن قوة مشتركة نفذت اليوم عملية نوعية في قرية عماشه" شرق القيروان غربي الموصل" أسفرت عن مقتل انتحاريين اثنين، موضحًا أن العملية نفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة, وأسفرت عن إحباط محاولة تسلل من الصحراء الواقعة غرب قضاء الحضر غربي الموصل بهدف تنفيذ عملية إهابية.// انتهى //14:32ت م0113