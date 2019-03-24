تبوك 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، وضباء, والبدع, وأملج, وحقل, والوجه, والأجزاء المجاورة إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية والتي بدأت صباح اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبد العزيز بن فرحان الشمري, المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.// انتهى //15:23ت م0160