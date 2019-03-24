الدمام 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة بالدمام اليوم, طلاب وطالبات التعليم بالمنطقة الشرقية الحاصلين على جائزة وزارة التعليم للأداء المتميز البالغ عددهم 9 أشخاص، إضافة إلى الموهوبين والموهوبات الحاصلين على مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لأولمبياد تصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2019 على مستوى المملكة وعددهم 29 شخصًا.وبارك سموه للطلاب والطالبات حصولهم على هذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أهمية الجد والاجتهاد والعمل بهمة عالية للحصول على المراكز المتقدمة والإسهام في النهضة التنموية التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة.وقدم سموه الشكر لكل معلم ومعلمة أسهموا في إيجاد في هذا الجيل المتفوق، والشكر كذلك للآباء والأمهات الذين حافظوا على هذا النشء، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.من جهته, أوضح مدير عام إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أن ما حققه الطلاب والطالبات من سبق وتميز إنما هو بفضل الله ثم بفضل دعم سمو أمير المنطقة الشرقية غير المحدود، وبفضل جهود حثيثة بذلها ويبذلها معلمونا الأفاضل معلمو الأجيال وبُناة الأمجاد.وأضاف الدكتور الشلعان : إن التكريم من لدنكم سمو أمير المنطقة الشرقية لهو أكبر حافز لنا على مواصلة المسير لأن وطننا يأمل منّا الكثير ووعدٌ منا ألا نخيّب أمله ونجدها فرصة سانحة لنعبر عن مدى فخرنا واعتزازنا بهذا الوطن العظيم الذي ساعدنا وقدم لنا الكثير حتى حققنا هذا التميز والتألق شكرا لكم سيدي رائد التعليم.وأفاد أن طلاب في المنطقة الشرقية حصلوا على مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع العلمي ٢٠١٩ منهم ١٠ طلاب و١٩ طالبة وقد حصلوا على جوائز خاصة محلية ودولية، كما سيمثلون المملكة في أنتل آيسف معتلين منصات التتويج العالمية بالعلَم السعودي بمشيئة الله.كما حصل ٩ من منسوبي تعليم الشرقية على جائزة التعليم للتميز في الفئات كافة من الطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدارس، كما حصلت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية على المركز الثاني في جائزة التعليم للتميز في مرحلة الإدارة المبادرة ونتطلع إلى بقية المراحل.// انتهى //15:26ت م0161