الرياض 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسوقّع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة العربية السعودية فراس غريبة، وذلك في المبنى الرئيسي للهيئة بالرياض.وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للهيئة في تنفيذ الأهداف والمبادرات بمجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية المنصوص عليها في الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة.// انتهى//15:27ت م0162