العارضة 17 رجب 1440 هـ الموافق 24 مارس 2019 م واسنظمت الكلية الجامعية بمحافظة العارضة بالتعاون مع المديرية العامة للمياه بجازان اليوم، حملة توعوية " لترشيد استهلاك المياه "، وذلك بمقر الكلية.وأوضحت المشرفة على الحملة الدكتورة علياء عادل أن الحملة تضمنت إقامة معرض توعوي يتم من خلاله التعريف بأدوات الترشيد، والطرق والأساليب التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وتوزيع المطبوعات التعريفية بوسائل الترشيد والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر، إضافة لتقديم عرضاً عن أهمية المحافظة على المياه.وأكدت أن الحملة تأتي ضمن الفعاليات والبرامج التوعية التي تنفذها الكلية في الحفاظ على الموارد المائية الطبيعية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الترشيد والاستهلاك للمياه بما يسهم في رفع نسبة الوفر المائي.// انتهى //15:28ت م0164